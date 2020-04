Xavi Hernández lanzó la bomba contra el Real Madrid... y Álvaro Arbeloa ha contestado. "El Madrid ha quedado sexto en Liga y luego te ha ganado la Champions. A eso le llamo tener un poco de suerte", dijo el exazulgrana.

"Al saber le llaman suerte. Cuando no eres capaz de explicar que el único equipo que ha ganado cinco Champions seguidas es el Madrid, el único que ha ganado cuatro en cinco años o tres seguidas ha sido el Madrid... Nunca jamás se habían ganado dos Champions seguidas. Estos ganaron tres seguidas, cuatro en cinco años y bueno...", ha sido la respuesta de Arbeloa.

En una charla en Youtube para 'Post United' el exfutbolista no se mordió la lengua y contestó a todo. Incluido a su relación con Iker Casillas. "Siempre hemos tenido una muy buena relación. Como con mucha gente puedes tener roces o momentos en que la relación no es la misma, pero no tengo ningún problema con él", señala.

"Somos vecinos y si algún día necesita huevos me los puede pedir tranquilamente", continuó el exlateral derecho blanco. "¿Y a Piqué le darías huevos?", le preguntaron. "También, también, claro que sí", reía.

Arbeloa siempre tuvo una conexión especial con José Mourinho, que pasó por el Real Madrid durante tres años. Y el exdefensa le eligió como uno de sus mejores técnicos. Junto a otros: "Desde Caparrós, que me dio confianza en el Depor para jugar en Primera, luego Benítez en el Liverpool, que confió en un chaval que llevaba 20 partidos en Primera y le lleva a un grande de Inglaterra y del mundo. En el Madrid tuve a Pellegrini, a Ancelotti, a Mourinho... y Zidane".

Y una última pregunta: "¿Con quién no pasaría el confinamiento?". Lo tiene claro: Momo Sissoko: "Se pegaba toda la tarde hablando por teléfono, pero es que un día me despierto a las 4 de la mañana y estaba rezando en el suelo... pero bueno, me fui haciendo a él".