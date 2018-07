La Arandina pagará 1.500 euros a los exjugadores acusados de abusar sexualmente de una menor por su despido improcedente

En el mismo acto de conciliación celebrado hoy, el club se ha comprometido a respetar y reconocer la presunción de inocencia de los futbolistas respecto a las acusaciones que se siguen contra ellos en los tribunales.

Carlos Cuadrado "Lucho" y Víctor Rodríguez "Viti" habían demandado al club solicitando un acto de conciliación para declarar su despido improcedente o nulo y recibir una indemnización. Raúl Calvo, el tercer jugador despedido en su día por la Arandina tras conocerse la presentación de la denuncia por abusos sexuales, no ha presentado aún ninguna demanda.

Los abogados de los exjugadores se han mostrado satisfechos con el acuerdo alcanzado, a pesar de que sólo se ha conseguido el despido improcedente: "es un acuerdo parche, realmente tenía que haber sido un despido nulo, porque ha sido un despido totalmente arbitrario", ha declarado Rafael Uriarte, abogado defensor de "Viti".

No obstante, han hecho hincapié sobre todo en el reconocimiento de su presunción de inocencia. "No les van a readmitir pero reconocen la presunción de inocencia, algo sobre lo que hasta ahora no se habían expresado", ha apuntado Olga Navarro, otra de las abogadas defensoras.