Carlo Ancelotti se suma a la opinión general de que esta semana no debería haber habido fútbol. El técnico italiano ha analizado la delicada situación de las vícitimas de la DANA y ha mandado un mensaje de apoyo a todos aquellos afectados por una de las catástrofes más desoladoras de la historia de España.

Ancelotti ha recordado a los daminificados por la DANA y ha recalcado la magnitud de la tragedia: "Hace una semana de esta tragedia que ha pasado, tenemos tristeza... esta es la emoción que tenemos, estamos muy cerca de todos los pueblos que han sido afectados. Ojalá esto se pueda resolver pronto y en este sentido, espero que lo podáis comprender, hablar de fútbol es muy complicado".

"Nosotros somos parte de este país y todo esto afecta mucho. Por respeto hacia vosotros y también por no faltar al respeto a la gente, lo intentaré hacer sencillo porque no tengo ganas de hablar de fútbol. Para mí el de mañana es un partido muy especial... pero intentaré hablar lo menos posible", ha reconocido Carlo en la rueda de prensa previa al partido de Champions contra el Milan.

El entrenador del Real Madrid también ha expresado su opinión de que no debería haberse disputado la jornada de liga este fin de semana: "Todo el mundo ha sido claro. Nadie quería jugar. Me parecía la decisión correcta. Pero nosotros no somos los que mandan. Los que están arriba toman esa decisión".

Ancelotti manda así su mensaje de apoyo a todas las víctimas de la tragedia de Valencia en una rueda de prensa en la también ha apuntado que el fútbol es "lo más importante de las cosas menos importantes".