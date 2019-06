El futbolista José Antonio Reyes ha fallecido a los 35 años en un accidente de tráfico en la provincia de Sevilla. No ha habido más vehículos implicados y las primeras investigaciones apuntan a que el exceso de velocidad o una distracción del conductor sería la causa.

En el coche iban dos primos de Reyes, uno ha fallecido también y otro se encuentra ingresado en el hospital con quemaduras en el 60% de su cuerpo.

El jugador volvía de entrenar cuando a la altura de la localidad de Alcalá de Guadaíra el vehículo se ha salido de la vía, ha impactado contra unos bloques, ha volcado y ha terminado incendiándose.

Tras conocer la noticia, el mundo del deporte ha quedado totalmente conmocionado.

Por su parte, Santiago Cañizares ha dicho que "circular con exceso de velocidad es una actitud reprochable" y que "Reyes no merece un homenaje como si fuera un héroe". No obstante, poco después, el exfutbolista ha añadido: "Quizás no me expliqué bien, claro que merece un homenaje y un gran recuerdo por su carrera y su aportación al fútbol".

Las palabras de Cañizares han generado una gran polémica en Twitter y han hecho que reciba multitud de críticas. Por su parte, el periodista Antonio Maestre ha asegurado: "Se está criticando a Cañizares por expresar lo obvio. Que quien circula a más de 200 kilómetros por hora y produce muertes no es ejemplo de nada aunque también fallezca en el suceso".