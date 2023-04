Mario Muñoz, dorsal 10 del benjamín A del Atlético de Madrid, ha sido el gran protagonista de la Íscar Cup. El centrocampista rojiblanco tuvo un papel fundamental en la victoria de su equipo contra el Real Madrid en semifinales, y también en la final, anotando un 'hat trick' en la victoria por cinco goles a cero contra el Valencia para darle el título al equipo colchonero.

Pero Mario no solo ha sido protagonista por su gran actuación sobre el terreno de juego. Sus declaraciones tras vencer al Real Madrid se han vuelto virales. Al concluir el derbi, Marcos Benito le preguntó para el canal de Twitch de 'El Chiringuito' por su sentimiento rojiblanco, y su respuesta no ha pasado desapercibida para nadie: "Antes era madridista pero me hice del Atleti", respondió Mario.

Al ser preguntado por los motivos de su marcha del Real Madrid, Mario explicó que en su actual club se siente más valorado: "No me gustó, el Atleti me pareció mejor equipo, me cuidó mucho mejor y gracias a ellos estoy consiguiendo todo esto", explicó el 10.

El vídeo no tardó en hacerse viral y ha generado miles de reacciones en redes sociales, y ha superado los dos millones de reproducciones.