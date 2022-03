Nicolas Anelka no se ha mordido la lengua a la hora de criticar las decisiones de Leo Messi y Cristiano Ronaldo. A pesar de ser dos de los mejores jugadores de la historia del fútbol, el exfutbolista francés cree que está siendo un error que ambos traten de seguir alargando sus carreras deportivas al máximo nivel: "Esto es lo que les sucede a los jugadores que quieren jugar más tiempo...".

"Sus carreras han terminado y creo que ambos tienen que estar muy contentos con lo que han logrado en los últimos 15 años. Estaban por encima de los demás y ahora es normal que bajen el ritmo", añadió en unas declaraciones concedidas al medio 'RMC Sport'.

Aunque cree los dos están cometiendo errores, Anelka confiesa que Messi ha sido una mayor 'decepción' para él: "Me sorprendió más Messi que Ronaldo, pensé que Messi se daría un paseo en Francia y Ronaldo tendría más dificultades en Inglaterra porque, para mí, la Premier League es el campeonato más exigente del mundo".

Además, el exdelantero se escuda en su toma de decisiones del pasado, cuando era futbolista: "Hay jugadores que no dudan en terminar a los 32, 33, 34 años para no ser criticados. Me detuve a los 36 pero a los 32 me fui a China".

"Ambos deberían haber sido más inteligentes. No han sido listos. Deberían haber pensado en asumir un desafío menos complicado porque tienes que tomar las decisiones correctas para terminar en la cima", concluyó Nicolas Anelka.