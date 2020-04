La retirada de Andrés Iniesta, héroe del Mundial de 2010 y leyenda del Barça, cada día está más cerca. El manchego concedió una entrevista telemática a los medios de su club, el Vissel Kobe japonés, y trató el momento de colgar las botas, entre otros asuntos.

"Ocurrir, ocurrirá, pero si soy sincero lo veo lejano. Me encuentro bien a nivel de motivación y me da fuerza para alargarlo. A veces se me ocurre, pero lo que tengo claro es que me gustaría seguir vinculado al mundo del deporte, que es lo que he hecho en mi vida, me encantaría seguir vinculado al mundo del fútbol", expresó Andrés, dando cuenta de que le queda cuerda para rato.

A su vez, relató cómo está pasando el confinamiento: "En casa siguiendo instrucciones, reinventándonos en familia esperando volver a la rutina y disfrutando de cosas que normalmente no puedes hacer. La situación en Japón es tranquila entre comillas. Hace dos semanas el confinamiento se hizo más estricto y esperamos instrucciones para ver qué podemos hacer".

Por otro lado, inevitablemente, se acordó de su exequipo y contó la relación que tiene con sus antiguos compañeros: "Mantengo el contacto con mis compañeros, con algunos de manera asidua en cualquier situación. Me cuesta seguir partidos del Barça por la hora pero estoy al tanto de todo. Lo he visto bien, igual no soy objetivo pero tienen una plantilla espectacular, es un equipo distinto y ahora hay que ver lo que son capaces de hacer".