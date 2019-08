"No quiero hablar de James". Así de contundente se muestra Ancelotti cuando es preguntado por el futbolista. Está harto de las preguntas sobre el colombiano. El entrenador le quiere en Nápoles, pero el jugador quiere volver al Real Madrid.

Zidane no cuenta con James, pero el club blanco no le dejará salir por menos de 50 millones de euros. Además, desde el Real Madrid prefieren no venderle el jugador al Atlético de Madrid. El cierre del mercado en Iglaterra deja prácticamente descartado el fichaje de Pogba, algo que ha aliviado a su entrenador.

Deja así a James con opciones de quedarse. Distinto es el caso de Gareth Bale. El galés no tiene ninguna prisa por salir del equipo, y estaría dispuesto a esperar al mercado invernal para irse a China. En el Real Madrid no han recibido ofertas por él y sus opciones de salir han disminuido mucho con el cierre de mercado en la Premier.

Mariano también quiere seguir en el club blanco. Pese a que le han quitado el '7' en favor de Hazard, y a tener por delante a Benzema y Jovic, quiere pelear por un puesto. Lunin está cerca de salir cedido a un Valladolid que también pelea por Kubo; una opción más complicada, ya que Raúl también quiere al japonés en el Castilla.