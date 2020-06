Alicia Fuentes, una de las grandes leyendas del fútbol femenino español, se retira. A sus 42 años, y tras más de 25 en la élite, la jugadora ha decidido poner fin a su carrera tras más de cinco lustros y muchos títulos en su haber.

En total, quien disputase la Eurocopa de 1997 con España ha logrado tres Ligas y cuatro Copas tras haber estado en el Atlético Málaga, Levante, Estudiantes de Huelva, Sevilla, Apolo Properties, Barcelona, Levante Las Planas y Seagull.

"Es el momento de colgarlas. Solo puedo estar agradecida y sentirme privilegiada de haber estado más de 25 años disfrutando y aprendiendo de lo que tanto amo. Gracias a todos los que he conocido, compartido, luchado, sufrido y disfrutado para que nuestro fútbol creciera", relata la malacitana.

El texto sigue: "Gracias a los ocho clubes por los que he pasado y a las selecciones. Seguiré mis sueños, y cuento con lo que el deporte me ha enseñado, con sus valores, y seguiré aprendiendo y formando para seguir mi nuevo camino. Gracias a todos los que me habéis seguido. Siempre agradecida".

Alicia Fuentes, de 42 años, comenzó jugando en las calles de Totalán, lugar donde nació. A los 15, debutó con el Atlético Málaga, y de ahí a un Levante que por aquel entonces era conocido como el 'Dream Team' del fútbol femenino español.

Tras jugar de granota, se iría al Sevilla y al Estudiantes, para terminar en el Apolo. De ahí saltó al Barcelona, recién ascendido a Primera en ese momento, para volver dos temporadas al Atlético Málaga.

Del Levante Las Planas regresó al Sevilla para, finalmente, concluir su carrera en el Seagull, de Segunda división.