Álex Remiro alucina con Joan García: "Es una pantera"

El portero de la selección española habla en 'Jugones' sobre la primera convocatoria de Joan García: "Me alegro mucho de coincidir con él".

La selección española cuenta con cuatro porteros para esta convocatoria. La novedad es Joan García, del FC Barcelona, que ha sido llamado por primera vez por Luis de la Fuente. Y sus compañeros alucinan con él.

Álex Remiro, en 'Jugones', le ha definido como "una pantera" y dice que es "muy bueno": "Si él dice que yo soy un gato, él es una pantera. Una barbaridad. Me alegro mucho de coincidir con él. Para sacarle lo mejor, apretarle, coger todo lo bueno suyo... y es un gusto verle y entrenar con él. Es muy bueno".

Joan dijo que sí se veía en el próximo mundial de este verano... y Remiro también: "Yo me visualizo en el Mundial. Siento que estoy haciendo todo lo posible".

"Que los tres que vayan estén mejor preparados que el resto de países", dice el portero de la Real Sociedad.