El técnico del Leganés, Javier Aguirre, habló en rueda de prensa sobre la marcha de Martin Braithwaite al F. C. Barcelona este mismo jueves, fuera del mercado de fichajes. Y lo ha hecho a su manera, siempre tan espontánea. "Creo que nos chingaron como se dice en México. Tú no te imaginas que yendo en último lugar nos zumben a dos jugadores, así, 'pum, ventilao', pero hoy ha salido el sol y mientras la FIFA nos deje jugar con 11 fantástico. Yo estoy contento con lo que tengo", expresó el entrenador.

"Nunca me había pasado que te saquen a un jugador en un día. No te lo imaginas. Tengo 26 jugadores y sería una falta de respeto decir que estamos jodidos, porque son buenísimos jugadores todos", continuó el mexicano, siempre optimista en sus comparecencias. Se me acabaron los conejos de la chistera. Vamos a pelear como animales... Tenemos el ejemplo del Atlético y el Getafe esta semana en Europa".

El cuadro pepinero es último en la clasificación de la Liga, a sólo dos puntos de la clasificación. Aunque se antoja difícil dada la ausencia de sus dos mejores jugadores, En-Nesyri y Braithwaite. "No voy a permitir el más mínimo pretexto para no dar absolutamente todo. Hay que jugar cada pelota como si fuera la última. Y el que no lo entienda, estará fuera de la lista o en el banquillo. El reto es mayúsculo, necesitamos a la afición y están con nosotros. Yo soy el primero que cree que vamos a sacar esto adelante. Si veo que algún jugador afloja o no sirve, lo bateo de primeras. El reto es difícil pero veo al equipo concienciado. Para míes una oportunidad magnífica con 61 años pensar que aún puedo aportar algo”", señaló el mexicano, siempre positivo en sus comparecencias.

El cuadro pepinero se enfrenta al Leganés este sábado (13 horas, en Balaídos), en un duelo que se antoja clave de cara a la salvación. Sólo dos puntos aventajan a ambos equipos (el Celta tiene 21 y el Leganés 19).