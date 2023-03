Kvaratskhelia es uno de los jugadores de moda y el más deseado de la liga italiana. El extremo georgiano puede jugar en ambos carriles y a sus 22 años es uno de los culpables de que el Nápoles arrase en la Serie A liderando la clasificación con una ventaja de 18 puntos obre su máximo perseguidor, el Inter.

El agente del jugador, Mamuka Jugeli, ha dejado varias informaciones en 'GeoTeam' sobre la estrella 'azzurri', y los rumores sobre su futuro se han disparado.

"Su padre Badri y yo somos hinchas del Barcelona, pero Kvara ama al Madrid. Es un jugador para aquel nivel, puede jugar en cualquier equipo. Si lo viera con la camiseta del Barça estaría muy feliz, pero él es madridista", afirma.

En 26 partidos vistiendo la elástica azulona, el extremo de 22 años acumula 12 goles y 15 asistencias, y es una pieza clave del equipo que lidera el 'Calcio' y espera pasar a cuartos de final en la Champions League. Por si fuera poco, incide en la mayoría de las jugadas ofensivas del Nápoles.

Las consecuencias de sus actuaciones tanto han disparado los rumores sobre su futuro, aunque al club napolitano le gustaría renovar al jugador un año más.

Sobre este asunto también se ha pronunciado el representante: "En enero estuve con el director deportivo Giuntoli y me dijo que no hay prisa para renovarle, nosotros tampoco tenemos. A Khvicha le gusta todo de Nápoles y de momento no hay nada más".

"Si decidimos algo, Giuntoli será el primero en saberlo", concluyó.

En Italia hablan de una oferta del Real Madrid de 100 millones

Según la 'Gazzetta' el Real Madrid estaría dispuesto a pagar 100 millones de euros este verano para hacerse con los servicios del futbolista georgiano.

Cabe recordar que el propio jugador hace unos meses confesó que su primer ídolo fue Guti y que de niño usaba una playera blanca con su número.