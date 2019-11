Menudo mosqueo tenía al salir del Emirates este aficionado del Arsenal. Los de Emery, que empetaron a dos ante el Southampton y que apenas suman cuatro victorias en 13 partidos, no tienen excesivamente feliz a su hinchada, pero lo de este señor va un paso más allá.

Con un cabreo importante, el hincha en cogió y lanzó por los aires su abono para toda la temporada del equipo. Sí, así, sin más. "¡No lo necesito, no lo necesito!" exclamó.

"Este es mi abono para toda la temporada. ¿Sabes cuánto me ha costado esta mierda?", pues la pregunta tiene respuesta: 1.500 euros. Los abonos del Arsenal son los más caros de toda la Premier League, y sus precios oscilan entre los 1.000 y los 2.000 euros. Además, tienen una lista de espera de unos ocho años.

