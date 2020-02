El Liverpool no ha perdido ni un solo partido en la Premier League: 25 victorias y un empate en 26 jornadas. Y los aficionados rivales están cansados. Daragh, un pequeño seguidor del Manchester United de 10 años, ha escrito una carta a Jurgen Klopp para pedirle que su equipo deje de ganar partidos.

"El Liverpool está ganando muchos partidos. Si ganáis nueve más tendréis el récord de partidos sin perder seguidos del fútbol inglés. Ser fan del Manchester United es muy triste. Así que en el siguiente partido del Liverpool, por favor, haz que pierdan. Podrías dejar al otro equipo que marcara. Espero haberte convencido para que no ganéis la liga o ningún partido nunca más", escribe el pequeño.

Y ha obtenido respuesta. Jurgen Klopp ha contestado a Daragh con otra carta en la que le agradece su petición, pero la rechaza: "Gracias por escribirme. Sé que no me has enviado esta carta para desearme suerte, pero siempre es bueno escuchar a un joven seguidor del fútbol".

"Desafortunadamente, no puedo atender tu petición. Mi trabajo es ayudar al Liverpool a que gane partidos y hay millones de personas en todo el mundo que quieren que ganemos, por lo que no puedo permitir que mis jugadores se vengan abajo", continúa el técnico alemán.

"Por suerte para ti, hemos perdido partidos en el pasado y los perderemos en el futuro porque esto es fútbol. El problema es cuando tienes 10 años y piensas que las cosas siempre van a ser como son en este momento. Te puedo decir, a mis 52 años, que este no es el caso", escribe Klopp.

"Una cosa que no cambiará es tu pasión por el fútbol y por tu club. El Manchester United tiene suerte de tenerte. Espero que no te decepcione si ganamos más títulos. Aunque nuestros clubs son rivales, también tenemos muchos respeto entre nosotros. Esto, para mí, es de lo que va el fútbol", concluye.