A algo más de 24 horas para el partido decisivo entre Italia y España, Fabio Capello analiza el encuentro del que saldrá el primer finalista de la Eurocopa 2020. El exentrenador italiano ha comentado el estado de forma y las cualidades de ambas selecciones de cara a una histórica semifinal.

El extécnico del Real Madrid sostiene que el conjunto de Roberto Mancini se caracteriza por un ritmo de juego veloz con el que hace daño a sus rivales a la contra. "Italia es un equipo que está desarrollando un fútbol muy rápido, de muy buena calidad. Todos corren, todos ayudan, tienen un buen planteamiento táctico", afirma en 'La Vanguardia' Capello, que advierte a sus compatriotas de que el juego de 'La Roja', totalmente diferente al de los italianos, puede hacer que Italia pase momentos complicados.

"No nos durmamos. España juega un fútbol lento, si nos adaptamos a ese ritmo corremos el riesgo de sufrir. España tiene grandes cualidades técnicas, excelente posesión del balón. Para contrarrestar esta característica necesitamos rapidez y claridad a la hora de recuperar el balón: reiniciar y atacar inmediatamente. Tenemos calidad y la defensa española no es en absoluto imbatible", comenta.

Además Capello no ha dudado en elegir a Pedri como su jugador favorito de España. El italiano se ha desecho en elogios hacia el canario, al que augura un futuro prometedor afirmando que será uno de los mejores mediocentros del mundo de la próxima década.

"Pedri me encanta. Nunca he visto a un jugador de 18 años con tanta personalidad y tanta calidad como la que tiene Pedri. Tiene una confianza impresionante. Además, trabaja mucho, corre, defiende, ataca. Es increíble. Es bien conocido que la primera vez que vi jugar a Messi en directo dije que sería un fenómeno y que me encantaba. Pues bien, vamos a decir que Pedri, como centrocampista, puede ser lo mismo, uno de los mejores del mundo porque lo tiene todo", agrega.