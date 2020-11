Adil Rami es uno de esos jugadores de los que LaLiga vio en sus campos. El central, que militó en equipos como Valencia y Sevilla, habló con 'RMC Sport' y de sus vivencias veraniegas en vacaciones, relacionadas a lo fácil que es para un futbolista acceder a, por ejemplo, las drogas.

"En vacaciones te encuentras con chicos con los bolsillos llenos de droga, con muchas mujeres fáciles... De haber sido menos fuerte a nivel mental estaba muerto. Sin mis amigos, habría sido complicado", dice.

Rami habla del tema de las mujeres: "El jugador es, atléticamente, atractivo. Es una presa fácil. Y es joven y con dinero. No quiero generalizar, pero hay muchas chicas que están interesadas en tu dinero y fama. A veces tan solo quieren ganar seguidores en redes sociales".

Posteriormente, habló de Cristiano Ronaldo y de una curiosa anécdota que vivió con él por unas camisetas... y es que llegó a pedirle hasta tres.

"Cuando me enfrenté con él la primera vez aceptó. En la segunda vez, igual. Y él se llevó la mía. Pero en la tercera... me preguntó que cuántas tenía ya. Al final aceptó. Le vi yéndose muy cabreado al vestuario y no le dije nada, pero me llamó y me la dio. Un gesto elegante", dice.

De Messi parece ser también tiene unas cuantas: "Con todas las que me dieron tanto él como Cristiano me podría haber comprado una villa en Los Ángeles".