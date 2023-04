Era un secreto a voces el hecho de que Cristophe Galtier no tuvo un buen final en su etapa al frente del banquillo del Niza. El exdirector del club francés, Julien Fournier, ya señaló al actual técnico del PSG por su conducta dejando claro que es 'persona no grata'.

"Si explico las verdaderas razones por las que nos peleamos, porque ésa es realmente la palabra, Christophe Galtier no volverá a entrar en un vestuario, ni en Francia ni en Europa", destacó.

Fournier, insinuó que se trataba de un tema extra deportivo: "Estaba indirectamente relacionado con el fútbol...son cosas que me tocan profundamente".

Esta semana se han despejado muchas incógnitas sobre este asunto. En 'RMC Sport', el propio Julien Fournier tomó la palabra acusando a Galtier de un comportamiento racista con determinados jugadores.

Por medio de un correo electrónico desveló palabras racistas y discriminatorias impropias del siglo XXI. Esto ha generado tal revuelo que se ha conocido lo que le dijo Fournier al propietario del Niza un fatídico 9 de agosto de 2021.

"Christophe Galtier entró entonces en mi despacho y saludó a su hijo, que le dijo 'puedes comprobar con mi padre lo que te he dicho'".

"Una vez que su agente/hijo se marchó, le conté a Galtier la conversación que acababa de tener y le pregunté si era verdad. Me contestó que sí y que tenía que tener en cuenta la realidad de la ciudad, y que efectivamente no podíamos tener tantos negros y musulmanes en el equipo".

Por si fuera poco, Fournier aseguró que Galtier entró enfadado a un restaurante porque "estaba lleno de negros", y le sugirió que "tenía que darse cuenta de que el equipo no se correspondía con la ciudad ni con lo que la gente pedía".

El hijo de Christophe Galtier, John Valovic-Galtier, también tiene un papel esencial en todo este entramado. Tachó de "insostenible la situación de su padre, ya que le vio llorando.

Así lo cuenta el testigo Fournier: "Le pregunté qué pasaba y me explicó que este equipo no era como él, que no podíamos seguir así", concretó. "Le pedí que me apoyara en lo que decía para entenderlo mejor y me dijo: habéis construido un equipo de escoria", añadió.

"Le pedí que fuera más preciso y añadió que "sólo hay negros y la mitad de tu equipo está en la mezquita los viernes por la tarde", incidió.

De esa forma Fournier invitó a John Valovic-Galtier a abandonar su despacho de forma inminente.