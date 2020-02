Josep Maria Bartomeu, presidente del Barcelona, ha decidido mantener en su cargo a Eric Abidal después del enfado de Messi durante la tarde del pasado martes. Ambos se han reunido en las oficinas del Camp Nou por más de dos horas, después de que el presidente charlara con Leo Messi, según ha informado Josep Soldado.

El director deportivo del cuadro culé aseguró que algunos jugadores de la plantilla "trabajaban poco" en una entrevista a 'Sport' y el argentino contestó en sus redes sociales: "Sinceramente no me gusta hacer estas cosas, pero creo que cada uno tiene que ser responsable de sus tareas y hacerse cargo de sus decisiones. Los jugadores, de lo que pasa en la cancha, y además somos los primeros en reconocer cuando no estuvimos bien. Los responsables del área de dirección deportiva también deben asumir sus responsabilidades y sobre todo hacerse cargo de las decisiones que toman".

Después de esta inesperada reacción de 'La Pulga', Bartomeu ha decidido mantener a Abidal, que llegó a la secretaría técnica del Barça en junio de 2018, sustituyendo así a Robert Fernández.

El francés ha estado rodeado de polémica durante las últimas semanas, y no sólo por su entrevista en 'Sport'. Abidal fue uno de los protagonistas en la eterna negociación con Neymar Jr este pasado verano, operación que no salió adelante. Además, en su intento por buscar un reemplazo a Luis Suárez en la delantera, dejó tirado a Bakambú en pleno viaje hacia Barcelona después de retirar una oferta por su fichaje.