Neymar Jr y Antoine Griezmann. Dos jugadores que podrían vivir una realidad muy diferente si las cosas en el FC Barcelona se hubieran dado de otra manera. Así lo ha afirmado Eric Abidal, el que fuera director deportivo del equipo azulgrana.

En una entrevista a 'The Telegraph', el galo ha afirmado tajante que Neymar no viste la camiseta del Barça por el fichaje de Griezmann, a cambio de 120 millones de euros al Atlético de Madrid.

"Diez días antes del final de la ventana de transferencia, fui a París para hablar con Leonardo junto a Óscar Grau de Neymar. Si no hubiéramos fichado a Griezmann antes, creo que al 100% podríamos haber vuelto a fichar a Neymar porque lo que necesitábamos. No se trata de qué jugador es mejor, pensé que era la posición que necesitábamos en ese momento. El equipo necesitaba un verdadero extremo. Pero el presidente decidió fichar a Griezmann", afirma, señalando directamente a Josep María Bartomeu.

"Uno de los argumentos en contra de Neymar fue que tenía un caso judicial contra el club, así que no era fácil. Dijeron que tendría que detener el proceso judicial si quería regresar. Ese no fue mi problema porque no estaba en el club cuando sucedió esa disputa. En mi opinión, podría fichar al jugador, pero no sucedió", explica Abidal.

Asimismo también ha hablado de Bartomeu en relación al despido de Ernesto Valverde en enero de 2019: "En diciembre de 2018, después de un análisis completo del entrenador, su plantilla y el equipo, recomendé que deberíamos cambiarle. El presidente tomó la decisión de renovar el contrato del entrenador dos meses después, lo contrario de lo que yo había sugerido".

Y detalla cómo se eligió su sustituto, que finalmente fue Quique Setién: "Se nombró a Quique, pero mi primera opción fue Pochettino".