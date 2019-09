La selección española ha celebrado su victoria en el Mundial de Baloncesto en una atestada plaza de Colón, donde se ha instalado un escenario en el que los doce jugadores y el equipo técnico han festejado su segundo oro mundial entre la euforia de los aficionados.

Sobre ese escenario, presidido por la enorme copa conseguida en Pekín, han ido desfilando los doce jugadores, ovacionados por el público, ha sonado el mítico 'We Are the Champions' de Queen y el seleccionador, Sergio Scariolo, ha sido manteado por sus jugadores.

Hasta allí han llegado tras recorrer en un autobús descapotable las calles de la capital, un trayecto festivo que arrancaba desde la calle Princesa y ha recorrido la Gran Vía, la calle Alcalá y el paseo de Recoletos hasta llegar a Colón, donde cientos de aficionados les esperaban expectantes.

Antes de llegar a Colón, los jugadores han protagonizado divertidos momentos por las calles madrileñas, como el comentado 'hidalgo' de Marc Gasol, que se ha bebido una cerveza de un trago, siguiendo una tradición que ya inauguró en la celebración de los Raptors. El pívot ha dejado otro momento especialmente comentado en las redes sociales, cuando ha señalado: "Soy más de barra que de bailar".

Antes de comenzar las celebraciones, la selección se había reunido con los reyes en el Palacio de La Zarzuela, como puedes ver en el vídeo más abajo, para a continuación desplazarse hasta La Moncloa, donde han sido recibidos por el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez.