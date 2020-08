Alexander Sedykh, halterófilo ruso, se rompió las dos rodillas al intentar levantar 400 kilos de peso en su país, en la ciudad de Dolgoprudny. El ruso defendía su título de campeón de la World Raw Powerlifting Federation.

Al tratar de levantar tal peso, las piernas de Sedykh se vencieron hacia atrás tras fracturarse las dos rodillas.

En cuanto se vio la gravedad de la situación, Sedykh fue trasladado de urgencia al hospital. Allí se sometió a una operación quirúrgica que duró unas seis horas.

Russian powerlifter Alexander Sedykh suffers bilateral "knee fractures" and ruptured quads while attempting a 400 kg (880 lb) squat!

Major surgery followed by major rehab. Hope he recovers well.#sportsmedicine #physiatry #orthotwitter pic.twitter.com/iK24JWKO8Y