En el Real Madrid están muy sorprendidos por la decisión de Cristiano Ronaldo. Desde las oficinas del Bernabéu, lo primero que se hace es contactar con Jorge Mendes.

El representante del futbolista les confirma que la noticia es cierta, que Cristiano está muy enfadado tras la denuncia de la Fiscalía y que quiere salir de España.

La postura del Real Madrid es clara, piden calma e intentan tranquilizar la situación, haciendo ver a Cristiano que es el pilar fundamental para el equipo, que desde el club siempre se ha dado la cara por él y que ningún equipo tiene una plantilla similar a la del Real Madrid que le garantize tantos titulos por temporada.

El club asegura que no se trata de un chantaje para una nueva renovación. Si la idea de Cristiano se matiene, el Real Madrid lo pondría en el mercado. No quieren a jugadores que no estén contentos, dejando muy claro que nadie está por encima del club y que nadie, por tanto, es imprescindible.

La cláusula del portugues es de 1.000 millones de euros. A día de hoy, no hay ninguna oferta en el Bernabéu, pero si la situación se mantiene, en el Real Madrid saben que las ofertas van a llegar.