El exboxeador Mike Tyson ha sido protagonista de muchos episodios polémicos desde que se retirara del boxeo. En su podcast Hotboxin' ha hablado sobre diferentes confesiones y reflexiones que no dejan indiferente a nadie.

En la última edición del programa trajo como invitado al terapeuta Sean McFarland y hablaron de diferentes temas muy controvertidos como son la muerte o el dinero. Tyson dejó unas declaraciones muy llamativas hablando sobre su propia muerte.

"Todos vamos a morir un día, por supuesto", inicia, para luego soltar lo siguiente: "Cuando me miro en el espejo y veo esas manchitas en la cara, digo: vaya, eso significa que mi fecha de caducidad se acerca, muy pronto".

De este modo, el exboxeador confiesa que piensa que su muerte está cerca.

"El dinero no significa nada para mí"

Mike Tyson también ha reflexionado sobre el dinero y sobre si este da la felicidad. "El dinero no significa nada para mí. Quienes piensan que el dinero les puede hacer felices es que nunca lo han tenido. Crees que no puede pasar nada. No crees que los bancos puedan colapsar", comenta.

"Crees que eres invencible cuando tienes mucho dinero, lo cual no es cierto. Por eso siempre digo que el dinero es una falsa sensación de seguridad", explica Tyson.

Para finalizar, Mike Tyson hace una reflexión sobre el dinero y como este no puede darte seguridad: "Cuando pones dinero en tu banco y recibes un cheque cada semana y puedes vivir el resto de tu vida, ¿es eso seguridad? ¿Eso significa que no vas a coger una enfermedad, que no te puede atropellar un coche? ¿Puede el dinero protegerte de eso?"