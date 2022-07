15 años después de su último combate, Mike Tyson reapareció en el cuadrilátero en noviembre de 2020 para disputar una exhibición contra Roy Jones Jr.

La pelea se saldó con empate tras ocho asaltos y, un año y medio después, 'Iron Mike' ha reconocido que se drogó para el evento.

En una entrevista en el podcast 'The Pivot', el expúgil ha explicado que consumió hongos alucinógenos y marihuana.

"Me ayudan a entrenar, me ayudan a boxear mejor. Cuando estoy peleando, realmente no siento los golpes. Es realmente como una mierda mágica", ha señalado.

"¿Me viste pelear contra Roy Jones Jr? Había comido hongos. No pelearía sin ellos, ¿estás loco? Y algo de hierba. Desearía haber usado esta mierda en mi carrera", ha añadido.

De hecho, en una entrevista en 'Forbes', Tyson ya comentó que consumía frecuentemente ambas sustancias estupefacientes.

"Terminé con mi estilo de vida salvaje y asumí mi relación con Dios. No los uso para divertirme, sino desde una perspectiva espiritual", reconoció.