Vitali y Vladimir Klitschko, excampeones del mundo de boxeo, se han alistado en el ejército ucraniano. Conocidos en su país por su trayectoria deportiva y política, en el caso del primero, al ser el alcalde de Kiev, se encuentran en pleno conflicto bélico contra Rusia.

“Ya es una guerra sangrienta. No tengo otra opción. Tengo que hacerlo. Lucharé”, señaló Vitali al programa 'Good Morning Britain'. Previamente, en la mañana del 24 de febrero, ambos hermanos enviaron un mensaje en un vídeo publicado por redes sociales.

“Sólo quiero decirles que debemos permanecer unidos contra esta agresión, contra la agresión rusa. No permitan lo que está pasando en Ucrania, no permitan lo que está pasando en Europa y en el mundo. Unidos somos fuertes, apoyamos a Ucrania, gracias”, señaló el pequeño de los hermanos Klitschko, Vladimir.

