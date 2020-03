El primer positivo por coronavirus que se conoció en el fútbol fue el de Timo Hubers, jugador del Hannover 96 de segunda división alemana. A su vez, presumible mente, contagió a su compañero de equipo James Horn.

Por otro lado, la Serie A se ha visto especialmente afectada con dos positivos: Daniele Rugani, de la Juve, y Manolo Gabbiadini, de la Sampdoria. Estos casos han obligado a ambos equipos, junto al Inter de Milán (que se enfrentó a la Juventus el pasado viernes), a ponerse en cuarentena.

"He dado positivo por coronavirus. Quiero agradecer a todos los que han escrito, que han sido muchos. Os quiero trasladar que estoy bien, no os preocupéis. Seguid las reglas, quedaos en casa y todo se arreglará", dijo Gabbiadini en las redes sociales.

Además, en la Premier League se han confirmado los casos de Mikel Arteta, entrenador del Arsenal, y Callum Hudson Odoi, futbolista del Chelsea.

Sustituyendo la portería por la canasta tenemos, posiblemente, el caso más sonado. Trey Thompkins dio este jueves positivo por coronavirus y ha obligado a todo el Real Madrid, de fútbol y baloncesto, a ponerse en cuarentena.

En la NBA se ha producido un caso con tintes irónicos. Rudy Gobert de los Jazz bromeó en sala de prensa con el coronavirus y horas después dio positivo. Por si fuera poco, su compañero Donovan Mitchell también padece de coronavirus. La NBA ha decidido suspender la competición durante este mes tras estos dos casos.

Por último, en ciclismo, el colombiano Fernando Gaviria (UAE Emirates Team) confirmó en redes sociales que había dado positivo en la prueba del COVID-19: "Sé que ha habido muchos rumores con mi estado de salud, pero estoy bien. He estado acá en constantes exámenes que me han arrojado un resultado positivo para el coronavirus pero yo me encuentro bien".