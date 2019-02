La historia de Petra, la perra a la que salvó Dana Cervantes: "Su destino era esperar la muerte encadenada"

Dana Cervantes, popular pertiguista que se retiró del atletismo en 2009 con 31 años, quiere concienciar sobre el sufrimiento de muchos animales una vez acaba la temporada de caza.

La excampeona de España, que participó en los Juegos Olímpicos de Atenas en 2004, ha explicado en su cuenta de Instagram lo que tuvo que hacer para rescatar a su perra Petra: "Su destino era esperar la muerte encadenada a una pared".

Este es su mensaje íntegro

Febrero es un mes negro. Comienza la pesadilla de miles de galgos y otras razas que cada año son abandonados o ahorcados al terminar la temporada de caza.

A Petra la encontré hace diez años atada al muro exterior de la casa de un cazador, sin agua ni comida. Por algún motivo, ella no servía para cazar. Había tenido varias camadas, probablemente hicieron negocio con sus crías vendiéndolas a otros cazadores de la zona, y ya no servía tampoco para criar. Estaba en manos de alguien que la había utilizado como mero instrumento y con apenas tres años de edad, su destino era esperar la muerte encadenada a una pared.

Este post es una historia con final feliz. Pero Petra es el ejemplo del uso que se da a muchos perros al final de la temporada de caza, no sólo a los de su raza. Son muchas las que por desgracia sufren en este mes negro: las que más, galgos y podencos. Y los que sobreviven a él, no están exentos de acabar abandonados como miles de animales en este país cada año.

Por suerte y gracias a las protectoras (aquí tenemos el enorme trabajo de @protemlg), el compromiso de diversas asociaciones en defensa de los animales, o proyectos como el que lidera el amigo @danirovira y su @fundacionochotumbao, muchos de ellos pueden tener una segunda oportunidad. Pero no es suficiente con la voluntad solidaria, hace falta una legislación real y urgente al respecto. Tal y como hace ella en esta foto, podríamos comenzar por mirar de frente esta situación y no desviar la mirada hacia otro lado.

Petra wants you. Petra loves you

