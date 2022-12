Kazuyoshi Miura va camino de ser leyenda en el fútbol mundial, si es que no lo es ya. A priori, su nombre puede no decir mucho, pero la cosa cambia si se dice que es él el jugador que inspiró al mítico Tsubasa Ozora, más conocido por estas tierras como Oliver Atom. Sin embargo, no es leyenda solo por eso, sino porque a sus 51 años ha firmado su renovación por otra temporada más con el Yokohama FC de la J-League.

Así pues, al menos jugará al fútbol profesional hasta los 52 años, y es que para Miura la edad es algo completamente relativo. Porque no solo juega, sino que también marca. Con 50 años, y en 2017, se convirtió en el futbolista de más edad en anotar un tanto.

Buen ojo tuvo Yoichi Takahashi cuando dio forma a Oliver Atom basándose en Kasuyoshi Miura tal y como él mismo confesó. No podía ser menos para un míto del manga y del anime que el basarse en un jugador que a sus 52 años seguirá dando guerra en la J-League.