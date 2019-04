Victor se quedó dormido y no salió con los ciclistas atropellados en Oliva: "Quedamos en vernos y no los volví a ver"

TRAGEDIA EN XÀBIA

Víctor es amigo de Eduardo, uno de los ciclistas de Xàbia fallecidos después de que una conductora borracha y drogada les arrollara en Oliva. Él iba a salir ese día a pedalear con ellos pero se quedó dormido. "Hablé con Eduardo y me dijo que después nos veríamos y ya no lo volví a ver. Me llamaron y me dijeron lo que había pasado", explica.