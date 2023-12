Lance Armstrong tiene que tener los oídos pitando muy fuertemente. El motivo, la tremenda rajada de Jerome Pineau, exciclista francés, que ha dicho que el estadounidense es el "gran bandido de la historia del deporte".

Así lo ha dicho el galo, en palabras en 'Zeit Magazin': "Ha sido el más tramposo de todos. Nos jodió a todos".

"Era un tirano, muy grosero con sus compañeros. Estaba por encima de todas las leyes", prosigue el francés.

Porque el galo no se mordió la lengua: "Es el mayor bandido de la historia del deporte. Compró el sistema. ha arruinado a generaciones enteras".

"Se metió a todo el mundo en el bolsillo y luego saca un documental en el que cuenta todo lo que hizo. ¡Que le den! ¡No te quiero ver! ¿Por qué no se calla?", iniste Pineau.

Y por si no había quedado claro...: "Es escoria. ha hecho trampas toda su vida. No digas que tú has pagado por otros".