Merijn Zeeman, director del equipo Jumbo-Visma, ha sido expulsado del Tour de Francia tras la 16ª jornada. El motivo es un lamentable episodio ocurrido con un empleado de la UCI durante el control de bicis.

Según el comunicado de la carrera, Zeeman "ha asaltado, insultado y amenazado a este empleado". El equipo ha sido castigado, además, con una multa de 2.000 euros.

"Quiero hablar con el presidente del jurado sobre este incidente antes de poder comentar más. Ayer sucedió algo en el control de bicicletas, y luego esta mañana me dijeron que ya no era bienvenido en esos controles. Nada más. Pero ahora que he leído el comunicado dice algo completamente diferente", ha respondido el propio Zeeman.

Precisamente el líder de la carrera, Primoz Roglic, forma parte del equipo franco-suizo, que ya no podrá contar con su director a partir de este jueves.