Miguel Ángel López, ciclista del Movistar, protagonizó una de las secuencias más esperpénticas que se recuerdan en La Vuelta a España. El corredor se bajó de la bicicleta al ver perdido el podio y se rebeló contra su equipo. Llegó incluso a ponerse a correr en dirección contraria hasta que le lograron parar.

Ahora, en declaraciones que ha ofrecido Movistar, el ciclista se ha explicado por lo sucedido y se ha disculpado.

"Quiero pedir perdón a los compañeros. Quedábamos pocos, éramos cinco en La Vuelta y para currar todos los días teníamos a tres. Ellos se dejan la piel y lo dan todo", dice.

Luego, explica por qué se bajó de la bicicleta: "Desistí de seguir luchando por una batalla que estaba prácticamente perdida".

"Quiero pedir perdón a la afición, a La Vuelta, a los patrocinadores... pedir perdón por cómo ha ido todo esto", sentencia.

Tal fue la situación que Enric Mas, compañero de equipo, no sabía ni lo que estaba sucediendo en el asfalto. El ciclista reconoció que no atacó para no sacar más distancia a 'Superman' López... que ni estaba ya en carrera.