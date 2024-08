Tras la vuelta de vacaciones y en uno de los primeros programas de la nueva temporada de 'El Chiringuito', Óscar Pereiro relató un trágico momento vivido este verano.

"Hoy puedo decir que la vida me dio otra oportunidad, es la segunda vez que me la da. La primera fue en el Tour de 2008 cuando me caí por el barranco y lo más normal era morir", señaló el exciclista.

Todo ocurrió el 14 de agosto en los acantilados entre Samil y Baiona: "Estuve a segundos de no estar aquí. Era un día tranquilo con mi mujer, el último que iba a estar en mi casa, mañana me voy a la Vuelta España, dejamos a los hijos con mi suegra y nos fuimos a dar un baño".

"El mar estaba muy fastidiado y nos fuimos a otro lado. De esto que estamos hablando y viene una ola gigantesca y me tiró cinco metros por las rocas hacia abajo, me engulló el mar", recuerda el campeón del Tour de Francia en 2006.

Pereiro reconoce que estuvo cerca de tirar la toalla, pero la suerte le sonrió: "Te puedo asegurar que estuve a 30 segundos de rendirme porque no había manera de salir de allí".

"Tuve suerte porque en un momento el mar me pega un viaje, vi una roca, me agarré y a partir de ahí casi no tenía ni fuerzas para gatear hacia algún sitio", añade.

"Estoy hecho una mierda, pero vivo y eso es lo único importante", zanja Oscar, que afortunadamente solo sufrió algunas heridas y hematomas.