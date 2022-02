Rápidamente se han hecho muy virales en redes sociales las imágenes que ha compartido un usuario en las que aparece un toro embistiendo brutalmente a un ciclista que participaba en una prueba de montaña en California, Estados Unidos.

Las impactantes cornadas que recibió el ciclista, por suerte, solo le causaron leves heridas en varias zonas de su cuerpo, pero está fuera de peligro, tal y como han informado desde la propia organización de la competición.

Es el riesgo que tienen las carreras de montaña, como es el caso de la Bianchi Rock Cobbler, ya que al atravesar su recorrido campo a través, son muchos los seres vivos que están presentes en la zona, así como las dificultades de un terreno irregular.

Muchos competidores optaron por la opción de rodear la zona de pasto de los toros salvajes para evitar problemas, pero uno de ellos no quiso perder tiempo y tomar el camino más rápido le costó una dura caída provocada por la embestida de uno de ellos, que una vez en el suelo volvió a golpear con fuerza al ciclista.

El recorrido era de unos 128 kilómetros, a manos de las Gravel Bike, y se pudo finalizar la prueba sin ningún tipo de complicaciones a mayores.

The bull could not be reached for comment.

📹: Cowboy State Daily pic.twitter.com/0WmuhM0hMC