La sensación de surfear una ola es inigualable, pero puede conllevar muchos riesgos ya que el mar nunca perdona. Un ejemplo de ello es Billy Kemper, quien ha sido campeón del mundo de 'Big waves' en 2018 y ha ganado cuatro veces el 'Jaw Big Wave', aunque ahora una ola le ha llevado al hospital.

El surfista hawaiano estaba disfrutando de las olas en Marruecos junto a sus compañeros Luke Davis, Koa Smith y Jerome Sahyoun, cuando sufrió un 'wipeout', uno de los momentos más críticos, ya que el surfista cae justo cuando esta en la cresta de la ola. Normalmente ocurre por desequilibrarse al tratar de ponerse de pie, y la caída no se puede controlar.

No se sabe qué pudo ocurrir bajo el agua, contra qué pudo golpearse, pero acabó sin consciencia y con la cadera fracturada. "Fue muy violento, me dejó inconsciente. Hice lo que pude para pedir ayuda pero no podía ni moverme, tenía el cuerpo agarrotado. Por suerte no venía otra ola detrás", ha explicado ya en el hospital. Fueron sus compañeros quienes acudieron en su ayuda para poder sacarlo del agua ya que no podía moverse.

Hasta ahora no se conoce claramente el alcance de la lesión, y finalmente ha sido autorizado para ser trasladado hasta California donde le espera su equipo médico para realizar otra evaluación.