Los Warriors vuelven a citarse con los Cavaliers en las Finales tras ganar a los Rockets en el séptimo partido

La combinación el alero Kevin Durant y el base Stephen Curry lideró el ataque de los Warriors de Golden State que remontaron una desventaja de 15 tantos y vencieron a domicilio por 92-101 a los Rockets de Houston en el decisivo séptimo partido de las finales de la Conferencia Oeste.

El cuarto duelo consecutivo entre Warriors y Cavaliers en las Finales comenzará el próximo jueves con el primer partido que se va a disputar en el Oracle Arena de Oakland al tener el equipo de Golden State la ventaja de campo.

After the @warriors caught fire in their final two WCF wins, hitting 32 triples... we look back at their BEST 3's from Games 6 & 7! #DubNation #NBAPlayoffs pic.twitter.com/M6ZUqFgJbX

Los Warriors, actuales campeones de la NBA, defenderán el titulo que lo han ganado dos veces en los últimos tres años, mientras que los Cavaliers lograron el primero de su historia en el 2016. Durant con 32 puntos, incluidos cinco triples, cinco rebotes y cinco asistencias, encabezó el ataque de los Warriors que tuvieron un 41 (16-39) por ciento de acierto con los tiros desde fuera del perímetro.

Mientras que Curry brilló de manera especial en la segunda parte, cuando los Warriors completaron una remontada de 11 tantos (55-43), al aportar 27 puntos, incluidos siete triples, 10 asistencias. capturó nueve rebotes y recuperó cuatro asistencias.

La noche más negra de Houston

El escolta Klay Thompson llegó a los 19 puntos y el ala-pívot Draymond Green aportó un doble-doble de 10 tantos, 13 rebotes y cinco asistencias, que también lo convirtieron en factor ganador. El escolta James Harden con 32 puntos, pero sólo 2 de 13 intentos de triples, encabezó el ataque de los Rockets, que también tuvo el apoyo de Eric Gordon al anotar 23 tantos.

👀 the BEST BUCKETS from the @warriors 2nd half comeback in Game 7! #DubNation #NBAPlayoffs pic.twitter.com/crnpzUWkku

Pero al igual que Harden no estuvo inspirado en los tiros desde fuera del perímetro como el resto del equipo que anotó 7 de 44 para un 16 por ciento de acierto.

La ausencia por segundo partido consecutivo del base estrella de los Rockets, Chris Paul, que se lesionó al final del quinto, pesó como una losa en el juego del equipo de Houston, que de nuevo tuvo una primera parte brillante al estar siempre al frente del marcador y conseguir hasta 15 puntos de ventaja.

Se fueron al descanso con parcial de 54-43, pero una vez más, llegó el fatídico tercer cuarto, el preferido de los Warriors para comenzar la remontada y romper a su rival, y eso fue lo que sucedió en el partido decisivo.

Cuarto año consecutivo

Los Rockets perdieron la concentración defensiva, y los Warriors con sus triples y penetraciones de Durant y Curry lo acabaron con parcial de 15-33, que dejó tocado al equipo de Houston en su juego y moral al ver que el marcador global era de 69-76 para comenzar el cuarto periodo.

Curry logró 14 en el periodo para convertirlo en el jugador decisivo, que como sucedió en el sexto partido, hizo posible la remontada en la segunda mitad, ayudados por los Rockets que fallaron los 14 intentos de triple que hicieron durante el tercer periodo. Los Warriors en el sexto partido habían estado abajo 17 tantos en la primera parte para luego ganar por 115-86.

Kevin Durant drops a game-high 34 PTS (21 in 2nd half) in Game 7 to help the @warriors earn a spot in the #NBAFinals

He joins Wilt Chamberlain and Stephen Curry as the third GSW player to score 30 or more points in a Game 7 victory. #DubNation #NBAPlayoffs pic.twitter.com/o4F6rHIV4L