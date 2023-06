Nikola Jokic ha perdido su MVP de las Finales NBA. No porque se lo hayan quitado, es que, literalmente, lo ha perdido. El serbio, la gran estrella de los Denver Nuggets y el principal responsable, junto con Jamal Murray,del primer anillo de los de Colorado, reconoce que no tiene ni idea de dónde está su trofeo.

Así lo relata Jokic: "Me fui a la habitación y ya no estaba allí... así que no sé dónde estará".

Y es que el serbio es único. Lo es por su forma de jugar, por no tener prácticamente debilidades. Por no ser tan 'llamativo' como otras grandes super estrellas de la NBA en cuanto al vestuario, y también por sus momentazos ante la prensa.

Por su naturalidad, como cuando respondió a si Djokovic le había escrito o no tras conquistar la NBA, o como cuando, tras el quinto partido dijo que lo único que quería era irse a casa.

Pero no era el momento, porque tocaba celebrar el que fue y es primer anillo de los Nuggets en toda su historia.