Stephen Curry tiene acostumbrados a los fans de la NBA a hacer canastas imposibles, pero lo último que ha hecho es de otro planeta. En una de las canchas de entrenamiento de los Golden State Warriors, el jugador llega a anotar cinco canastas seguidas desde una punta del campo a la otra.

Tras el quinto triple, la locura se desata en el jugador, que sale corriendo de la cancha a la vez que grita, incrédulo. Sin embargo, ¿el vídeo es real o es un montaje?

Como era de esperar, el vídeo es falso, tal y como explica la 'CBS': "Esto es bastante convincente, tengo que admitirlo. Pero simplemente no hay manera. Incluso para Curry, esto es demasiado ridículo. ¿Cinco tiros seguidos desde el fondo de la cancha?"

"Al menos podrían haber intentado hacerlo creíble. Tal vez hace dos seguidos. O coloca uno adentro. Acariciando cinco seguidos, justo en el centro, es demasiado", añaden.

De hecho, ha sido la propia franquicia de la NBA la que también ha confirmado que el vídeo es falso. El editor del vídeo, Ari Fararooy, también hizo un montaje de un tiro imposible de Tom Brady en un campo de golf.

