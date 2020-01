AL COMIENZO DE LA GALA

Alicia Keys dio comienzo a la gala de los Grammy 2020 recordando a Kobe Bryant, unas palabras que emocionaron al Staples Center, la cancha en la que Los Angeles Lakers juegan sus partidos. Junto a Boyz II Men, la cantante recordó al jugador con la canción 'It's So Hard to Say Goodbye to Yesterday'.

- "Hubo una gran bola de fuego": así relata un testigo el accidente mortal de Kobe Bryant

- Las lágrimas de LeBron James al enterarse de la muerte de Kobe Bryant

- Emotivo homenaje en el Spurs - Raptors en memoria de Kobe Bryant: agotaron la posesión de 24 segundos