Kyrie Irving puede ver la luz al final del túnel... si él quiere. Tras toda la polémica con su promoción de una película antisemita, los Brooklyn Nets le obligarán a cumplir seis requisitos antes de permitirle volver a jugar un partido en la NBA.

Shams Charania, periodista de 'The Athletic', publicó todo lo que le ha pedido la franquicia que haga para obtener el perdón. El primer paso es el más claro: pedir disculpas y demostrar que no tiene creencias antisemitas. El base pidió perdón por promocionar la película, pero nunca ha negado que no tenga esa creencia.

Los siguientes tres pasos son muy similares. El primero es donar medio millón de dólares a la Liga Anti-Difamación (ADL). Irving ya lo había intentado hacer, pero la organización lo rechazó hasta que no pidiese perdón. Además, tendrá que recibir 'entrenamientos'. Los Nets le han organizado una especie de cursos. En uno de ellos tratarán de sensibilizar a Irving sobre diferentes causas, tipos de odio... para evitar futuras polémicas. El otro será específico en el antisemitismo para demostrar que no cabe en la liga la presencia de esas creencias.

Sin embargo, tras estos 'entrenamientos' vendrá la parte más difícil: las reuniones. La primera será con representantes de la ADL y la comunidad judía de Brooklyn. Tendrá que demostrar presencialmente a las personas que ha ofendido que ha recapacitado y que no está en su contra. Y, por último, la reunión final con Joe Tsai, propietario de los Brooklyn Nets y la primera persona que sacó un comunicado en contra de las acciones de Irving.

Kyrie Irving tiene una larga lista de polémicas: terraplanismo, antivacunas, antisemitismo... La liga y los Nets han dicho basta. El base tendrá que cumplir estas seis obligaciones para poder volver a jugar en la NBA. En la mano del propio Irving está poder volver a disputar un encuentro en la liga o no.