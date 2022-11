Kyrie Irving promocionó en su Instagram una película antisemita. Desde entonces, se formó un revuelo enorme que ha acabado con una sanción indefinida, aunque como mínimo serán cinco partidos. Y ahora se suma a esas críticas LeBron James.

El alero ha sido uno de los mejores amigos de Irving en la liga desde sus tiempos juntos en Cleveland, aunque su relación ha tenido sus altibajos. Sin embargo, las últimas actitudes del jugador de los Nets han provocado que hasta 'The King' le haya criticado públicamente su acción ante la prensa.

"No apruebo ningún tipo de odio. A nadie, a ninguna raza. Lo que Kyrie ha hecho ha sido doloroso para mucha gente, así que no puedo respetar eso. Si promueves o expresas cosas que hacen un daño así a los demás, no lo puedo respetar", expresó LeBron tras la derrota de sus Lakers ante los Jazz.

Este mensaje es el primero que llega desde un jugador de la NBA. Ni la asociación de jugadores, de la que Irving es vicepresidente, ni su compañero de equipo Kevin Durant criticaron al base, y apenas tocaron el tema. Y ha llegado desde, posiblemente, la voz más potente de los jugadores y una persona que conoce a la perfección al jugador de los Nets.