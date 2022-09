Este viernes España tendrá la oportunidad de alcanzar la final del Eurobasket. La selección se enfrentará en semifinales a Alemania. Sergio Scariolo ha logrado encontrar la fórmula para que el equipo rinda a pesar de que casi todas las estrellas del pasado ya no estén.

El jugador mas veterano es Rudy Fernández, con 37 años. Incluso el seleccionador asegura que sin la presencia de Rudy no hubiera sido posible que España alcanzara las semifinales.

"Siento sensación de orgullo. Esta situación es muy distinta. Hay ocho jugadores que nunca habían participado. Esto habla de muchas cosas. Hay mucho espíritu de pertenecer. Bastaba con ver las previsiones previas objetivas, superar cualquier expectativa hace que haya este orgullo", explicaba el seleccionador en 'Onda Cero'.

"Casi nadie de nosotros creía que pudiésemos llegar: ahora hay que disfrutar y aprovechar. Creo que todos hubiésemos firmado estar aquí. Y eso no quiere decir que ahora nos conformemos", añade.

En cuanto al rival, no infravalora a los germanos: "Desde el inicio vi claro lo de Alemania. Me impresionaron sus partidos de la preparación y de la ventana. Parece que están en una misión, en casa, con el ambiente, con una maquinaria puesta al servicio del equipo y con jugadores NBA contrastados, de Euroliga... Están jugando muy bien y jugar en casa le ha dado un plus de consistencia y energía".

A Scariolo también le preguntaron por la nacionalización del jugador Lorenzo Brown. Su inclusión en la lista para el torneo europeo fue objeto de mucha polémica.

"El debate de Lorenzo Brown nunca ha sido un debate. El debate ha estado basado en ignorancia, oportunismo o xenofobia... Que son bases sobre las que nunca se puede basar un debate", señalaba en la 'SER'.

Además, quiso ser más incisivo en cuanto a este tema y aseguró que "si ha habido xenofobia con Lorenzo Brown".

El base estadounidense nació en Roswell (Georgia) y actualmente milita en la liga de baloncesto israelí en el Maccabi Tel Aviv. También juega la Euroliga.