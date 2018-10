Pelea en el Staples: escupitajos, puñetazos y máxima tensión en el Lakers - Rockets

Momento muy tenso el vivido en el partido entre Los Angeles Lakers y Houston Rockets en el Staples Center. El partido iba 108-109 a favor de los Rockets, quedaban 4 minutos y 13 segundos para el final y una pelea robó todo el protagonismo al partido.

Todo comienza con una falta de Brandon Ingram a James Harden, acción que no acabó de gustar al jugador angelino, que empujó a su rival. Esta acción se saldó con una falta técnica, pero la cosa no acabó ahí.

Luego llegaron Rajon Rondo y Chris Paul. El base de los Rockets le metió los dedos en los ojos al base de los Lakers, que le respondió con un puñetazo en la cara con su brazo izquierdo.

Chris Paul, Brandon Ingram and Rajon Rondo have been ejected after throwing blows in L.A. pic.twitter.com/s28TT81eys