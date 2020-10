Las estrellas de la NBA siguen debatiendo quién es el mejor jugador de todos los tiempos, si Michael Jordan o Lebron James.

El último en opinar ha sido Hakeem Olajuwon, quien se decanta por el exjugador de los Bulls y ve injusto que traten de igualarlos. "Cuando la gente empieza a comparar a LeBron y a Jordan creo que no es justo. Jordan era un jugador mucho más superior en una liga muy dura, siendo además muy creativo. Eso no le resta nada a LeBron porque es un gran jugador, pero no es una comparación justa porque Jordan era un jugador muy superior", comentó en sus redes sociales.

Una opinión que es muy compartida por otras estrellas de la NBA, quienes no creen que se pueda comparar jugadores de ahora con los de antes, ya que la igualdad en la cancha no era comparable a la de ahora.

El de Akron ha logrado esta temporada su cuarto anillo de campeón de la NBA a sus 34 años. Y no se conforma. 'El Rey' quiere más y volverá a intentarlo la temporada que viene con unos Lakers que volverán a ser favoritos si Anthony Davis decide renovar su contrato.

¿Cuál es su techo? De momento, y a pesar de su veteranía, LeBron sigue en plena forma, con un merecido MVP en las finales ante Miami Heat. Su techo solo lo conoce él.