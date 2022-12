Paul Silas, leyenda de la NBA, ha fallecido con 79 años. Fue tanto jugador durante 16 temporadas como entrenador más de 20 años, y de hecho, fue el primer técnico en entrenar a LeBron James.

Como jugador llegó a ganar tres anillos: dos con los Boston Celtics y uno con los Seattle Supersonics. "Lamentamos el fallecimiento del All-Star y entrenador Paul Silas", ha dicho en un comunicado Adam Silver, comisionado de la NBA.

En dos temporadas estuvo dentro del mejor quinteto defensivo de al liga y fue elegido dos veces como 'All Star'.

Entrenó a los San Diego Clippers para después estar más de 10 años como asistente en diferentes equipos, hasta que en 2002 recaló en los Charlotte Hornets. En 2003 fue cuando llegaría a los Cleveland Cavaliers, donde conoció a un prematuro LeBron James. El último equipo al que dirigió fue a los Charlotte Bobcats entre 2010 y 2012.

Su hijo Stephen es el actual entrenador de los Houston Rockets, por lo que la franquicia ha puesto un 'twit' recordando a Paul Silas.

The Fertitta Family and the Rockets organization are deeply saddened by the passing of Paul Silas, father of Rockets head coach Stephen Silas.

Our heartfelt thoughts are with Stephen and his family during this difficult time. pic.twitter.com/EOMSjv23t5