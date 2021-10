Lucas Mondelo va a volver a verse las caras con la Federación Española de Baloncesto el próximo noviembre. Tras su despido después de Tokio 2020, y con acusaciones de malos tratos por parte de Marta Xargay y Anna Cruz, el exseleccionador va a pasar a la vía judicial contra todos ellos.

Así lo adelanta 'El Mundo', que confirma que Mondelo ha demandado por la vía social a la Federación y a Jorge Garbajosa, su presidente, que se une a la laboral que ya ha reconocido el ente del baloncesto.

Además, Mondelo ha demandado por lo civil a Marta Xargay y a Anna Cruz, que vertieron sobre él acusaciones de malos tratos. Ambas demandas han sido admitidas a trámite.

"Quiero expresar mi rechazo total, sorpresa y consternación por las supuestas responsabilidades atribuidas a mi persona sobre presuntas situaciones médicas de Marta Xargay, así como por la acusación de conducta impropia en el desempeño de mi trabajo como entrenador tanto en el Dinamo De Kursk como con España", dijo en su día.

Y es que Mondelo se defendió de las acusaciones de Xargay: "Siempre tuve a Marta en alta estima. El presidente sabía que se iba a publicar esto, y no se me comunicó. Además, aún no se ha puesto en contacto conmigo".

Mondelo fue destituido tras la derrota de España en Tokio, en cuartos de final. En verano cayeron también en el Eurobasket de Valencia, en cuartos, y se quedó por tanto sin billete para el Mundial de 2022.