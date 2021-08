Marta Xargay, exjugadora de baloncesto femenino, ha revelado en unas palabras en el diario 'El País' el duro trato al que fue sometida por parte de Lucas Mondelo, exseleccionador ya destituido tras los Juegos Olípicos de Tokio. En sus declaraciones, Xargay afirma haber padecido bulimia por culpa del entrenador.

"Hubo varias situaciones en concentraciones del equipo... Una vez, se nos acercó a Sonjia Petrovic y a mí y nos dijo que no teníamos postre porque estábamos gordas", cuenta.

Xargay añade: "En ese momento pesaba 67 kilos y mido 1,82. Estaba bien físicamente, pero me generó inseguridad tanto dentro como fuera de la pista".

"Constantemente me decía que estaba fuera de peso. Me causó una revolución física y mental", dice.

La exjugadora cuenta cómo empezó todo: "He tenido muchos problemas con la comida por su culpa. Todo empezó en Rusia, cuando jugaba en el Dynamo Kursk. Nos pesaban cada semana".

"Cuento esto para ayudar más que para denunciar, por si puedo hacer algo por muchas niñas que estén pasando lo mismo", sigue.

Xargay, además, denuncia otras faltas de respeto de Mondelo: "No ha sabido controlar su autoridad. No me ha respetado nunca, ni como persona ni como jugadora".