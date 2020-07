"No me fío de los otros". Así explicó Joel Embiid su curiosa llegada a las instalaciones de Disney World, en Orlando, donde se disputará lo que resta de temporada de la NBA.

El pívot de los Philadelphia 76ers bajó de su vehículo protegido por un traje que le cubría todo el cuerpo. Las imágenes fueron captadas por la cadena de TV estadounidense 'NBC'.

"Yo sé que yo voy a hacer las cosas correctamente. Nunca he hecho nada. Sólo juego a vídeo juegos, estoy en casa. No hago nada. Pero no confío que otros hagan lo mismo", declaró nada más llegar el camerunés.

A falta de pocas semanas para el reinicio de la mejor liga de baloncesto del mundo, los equipos siguen llegando poco a poco a Orlando (Floridad), donde preocupa especialmente la situación del coronavirus con miles de contagiados diarios.

Los equipos estarán totalmente aislados en las instalaciones, sin poder salir de sus hoteles y sólo acudiendo a entrenar. En las últimas horas los jugadores han mostrado parte del protocolo de la NBA, que incluye comidas individuales en las habitaciones. Allí, sin tener contacto con el personal, las estrellas de la NBA reciben su comida diaria. Algo que ha llamado la atención a todos los aficionados.