Charles Barkley, ex jugador de la NBA y leyenda de los Phoenix Suns, no ha dudado en hablar de manera dura y contundente contra uno de los mejores jugadores que hay actualmente en la competición: Kevin Durant. Barkley es ahora comentarista y no es la primera vez que hace unas declaraciones salidas de tono y que captan la atención de todo el mundo.

"Se enfada cuando le decimos que se aprovechó de los Warriors para ganar sus primeros anillos de campeón de la NBA (en 2017 y 2018), pero si miras hacia atrás y analizas su carrera, como el mejor jugador y líder, ha sido un fracaso abyecto. Quiero decir que cada vez que ha ido como el tipo que tiene que ser el líder y el mejor jugador, no ha tenido éxito", comenta Barkley en 'Arizona Sports 98.7 FM'.

Sin embargo, el ex de los Suns no se queda ahí y va a más: "Simplemente me parece una persona miserable. A Kevin Durant lo llamo 'Mr. Miserable', nunca será feliz".

"Todos dándole todo en bandeja de plata. Durant era el hombre en la ciudad de Oklahoma, lo amaban, era dueño de todo el Estado, luego los despidió y se fue a los Warriors, ganó campeonatos consecutivos y todavía no está feliz. Luego va a Brooklyn, le dan todo lo que quiere y sigue siendo miserable", añade sin cortarse.

¿Ha respondido Durant a Barkley?

Barkley también hizo una referencia a que Durant no fue el líder de los Warriors cuando estos ganaron dos anillos seguidos en 2017 y 2018: "No quiero hablar mal del tipo, pero todos estos pasajeros del autobús no significan nada para mí. Si no estás conduciendo el autobús, no andes hablando de que eres un campeón".

Ante esta acusación, el ex de los Warriors no dudó en responderle: "Residentes de autobuses, conductores de autobuses. ¿Cómo? ¿Qué significa eso? Eso es un montón de mierda que acabas de inventar".

El alero jugó ocho años en Okhlahoma City Thunder, para después recalar en los Golden State Warriors durante tres temporadas y jugar ahora desde 2019 en Brooklyn Nets.