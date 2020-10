Apenas queda un mes para las elecciones presidenciales de Estados Unidos, LeBron James no quiere seguir entrando en debates contra el presidente Donald Trump.

"No voy a entrar en un tira y afloja con nadie", ha asegurado para el 'New York Times" el jugador de los Lakers, especialmente después de que Trump intentara desprestigiar la NBA tras la victoria de la franquicia angelina. "Y estoy seguro de que tampoco lo voy a hacer con este tipo. Queremos algo mejor, queremos un cambio en nuestra comunidad. Siempre decimos que queremos un cambio y ahora tenemos la oportunidad", añadió LeBron.

El actual campeón de la NBA está centrado en su campaña 'More than a vote' para lograr "hacer que la gente vote" y así, poder cambiar las cosas. "Muchos de nosotros pensamos que nuestro voto no cuenta. Es lo que nos han enseñado, es como nos han educado y lo que sentimos. Está casi institucionalizado. Yo voy a darles la información correcta y quiero hacerles ver lo importante es cada voto. Así que el éxito vendrá cuando nuestra gente salga y vote", zanjó LeBron.

Aunque no entra en debates, sí que ha vuelto a mostrar en sus redes sociales su postura en contra de Trump. En el segundo debate que se producía entre el presidente y el candidato Joe Biden, el de los Lakers publicó en su instagram un foto de ambos en la que ponía una cara de payaso sobre la de Trump. A su vez citaba a su propia organización 'More than a vote' para recordar de nuevo, lo importante que es que la gente vote si quiere cambiar las cosas.